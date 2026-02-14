Centro commerciale mai terminato in fiamme | alta colonna di fumo nero in autostrada

Sabato, un incendio scoppiato all’interno del centro commerciale incompleto Le Perle ha provocato una lunga colonna di fumo nero che si è alzata in autostrada. La squadra dei Vigili del fuoco di Faenza è intervenuta rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il fuoco ha interessato principalmente le strutture interne non ancora finite, creando disagi agli automobilisti in transito.

Sabato una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Faenza è stata impegnata nello spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno del centro commerciale mai ultimato denominato Le Perle. A supporto delle operazioni di soccorso dei pompieri, intervenuti con autopompa e autobotte, sono sopraggiunti anche mezzi provenienti dalla sede centrale di Ravenna, con autoscala e carro aria. Le fiamme hanno interessato materiale edile e di vario genere presente all'interno della struttura. L'incendio è stato rapidamente circoscritto ed estinto, evitando il coinvolgimento delle strutture portanti, che non hanno riportato danni.