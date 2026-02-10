Auto avvolta dalle fiamme di fronte a una farmacia colonna di fumo nero si libera in aria

10 feb 2026

Un’auto ha preso fuoco davanti alla farmacia nel parcheggio del centro commerciale Torri Blu, in viale Palmanova. Le fiamme hanno avvolto l’auto, e una colonna di fumo nero si è alzata in aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male finora.

Un’automobile è andata a fuoco nel parcheggio del centro commerciale Torri Blu, alcivico 284 di viale Palmanova. Il fatto si è verificato verso le 18. Ad allertare i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, il personale della farmacia che si trova al centro commerciale. .🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

