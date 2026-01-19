Firenze Gianrico Carofiglio presenta il libro ‘Viaggio in Italia’

Giovedì 22 gennaio alle 18.30, presso la libreria Giunti Odeon a Firenze, Gianrico Carofiglio presenterà il suo nuovo libro, ‘Viaggio in Italia’. L'evento offre l’opportunità di approfondire il testo e conoscere l’autore, in un contesto tranquillo e informale. L’iniziativa è rivolta a chi desidera scoprire le riflessioni e le narrazioni contenute in questa recente pubblicazione.

Firenze, 19 gennaio 2026 – A Firenze giovedì 22 gennaio alle ore 18.30 da Giunti Odeon (Piazza degli Strozzi, 2 ) Gianrico Carofiglio presenta il suo libro 'Viaggio in Italia'. L'autore dialoga con Francesca Santolini. Cartografo dell'invisibile, Carofiglio ci accompagna con il passo del flaneur, invitandoci a scoprire la luce nella penombra, la bellezza nascosta nei dettagli e nelle storie minime della nostra Italia. Ricordandoci che sono le deviazioni e il caso a far balenare orizzonti inattesi e sorprendenti. In un Paese ampiamente raccontato, spettacolarizzato e a volte banalizzato c'è ancora spazio per la sorpresa.

