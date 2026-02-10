Firenze richiuso Ponte al Pino Marco Stella | Traffico caos Follia bloccare anche via Mannelli

A Firenze, il Ponte al Pino è stato di nuovo chiuso. La decisione ha scatenato il caos nel traffico cittadino. Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in Regione, critica duramente la scelta. “Bloccare anche via Mannelli è una follia”, dice, sottolineando come non siano state adottate soluzioni alternative per alleggerire il peso sul traffico. La situazione si è fatta difficile, con le strade intasate e i residenti che si lamentano per i disagi crescenti.

Stella scrive: "Il traffico di Firenze, da questa mattina (10 febbraio 2026 ndr), soprattutto nella zona sud della città, è in tilt: si circola a passo d'uomo, le code sono lunghissime. Da ieri, infatti, è chiuso il Ponte al Pino, e gli automobilisti utilizzano il cavalcaferrovia delle Cure per chi deve andare verso piazza della Libertà, e il cavalcaferrovia di piazza Alberti per chi deve dirigersi in centro o verso l'area sud. Ma a far saltare il tutto è stata la contemporanea chiusura di via Mannelli, snodo importante per la mobilità fiorentina: si è creato un imbuto che sta paralizzando Firenze.

