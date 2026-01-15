Le sfide dell' overtourism e come trovare il giusto equilibrio tra turismo e territorio

I recenti incontri pubblici hanno affrontato il tema dell'overtourism e delle sue sfide. La discussione ha evidenziato l'importanza di trovare un equilibrio tra la crescita del turismo e la tutela della qualità della vita dei residenti. Un confronto necessario per promuovere uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle esigenze di cittadini e visitatori, e per preservare il patrimonio locale.

