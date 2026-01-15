Le sfide dell' overtourism e come trovare il giusto equilibrio tra turismo e territorio

I recenti incontri pubblici hanno affrontato il tema dell'overtourism e delle sue sfide. La discussione ha evidenziato l'importanza di trovare un equilibrio tra la crescita del turismo e la tutela della qualità della vita dei residenti. Un confronto necessario per promuovere uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle esigenze di cittadini e visitatori, e per preservare il patrimonio locale.

Incontro pubblico molto partecipato ieri sera nella sede scout di via Risorgimento dove è stato affrontato in modo attento il tema sempre dell’overtourism e dell’equilibrio tra vita dei cittadini e accoglienza turistica. Un tema sempre più attuale e delicato anche nel territorio lecchese, dalla città capoluogo alle località del lago come Varenna. Al centro della serata il confronto tra i relatori Sarah Gainsforth e Luca Rota, in dialogo con l’assessore Renata Zuffi e con il capogruppo Paolo Galli, in un dibattito aperto che ha intrecciato analisi, visioni e prospettive concrete per la città di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

