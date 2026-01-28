mps braccio di ferro sul cda sul tavolo il nodo lovaglio

Questa mattina il consiglio di amministrazione di Montepaschi si riunisce per decidere il futuro del suo vertice. Sul tavolo c’è ancora il nodo Lovaglio, e molte scelte dipendono da questa riunione. Il regolamento preparato dal Comitato nomine sarà il punto centrale, con la presentazione della lista dei candidati per il rinnovo dei vertici. La seduta arriva a poche settimane dall’assemblea dei soci, che si terrà il 4 febbraio.

Molto si deciderà nel board di Montepaschi in programma nella tarda mattinata di oggi. All'ordine del giorno ci sarà il regolamento messo a punto dal Comitato nomine di Mps per presentare la lista del cda con i candidati per il rinnovo dei vertici dell'istituto, in vista del voto dell'assemblea dei soci in calendario il 4 febbraio. Dalle deliberazioni del cda di oggi probabilmente discenderà la via da seguire per il nuovo gruppo Mps-Mediobanca. Non sarà un consiglio d'amministrazione disteso, poiché di fatto ci sono due fronti di consiglieri schierati su posizioni differenti. Una ritiene che l'ad Luigi Lovaglio debba restare escluso dalla procedura di selezione dei candidati e dall'interlocuzione con gli azionisti, preservando la possibilità di votare solo a lavori sulla lista ultimati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

