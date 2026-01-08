Fiorentina Vanoli | Il pareggio credo sia giusto Fagioli è da nazionale Ma non si ravvede su Kean trasformato in panchinaro

Vanoli commenta il pareggio con soddisfazione, ritenendo il risultato giusto dopo una partita equilibrata. Sottolinea l'importanza di Fagioli, definendolo “da nazionale”, e osserva come l'inizio lento abbia influenzato l’andamento della gara, in particolare rispetto alla buona impostazione della Lazio. La valutazione complessiva rimane equilibrata, senza trarre conclusioni eccessive, riconoscendo i meriti di entrambe le squadre.

Vanoli: "È normale che un po' di delusione ci sia, ma il risultato finale credo sia giusto. Siamo partiti con un approccio lento, mentre la Lazio usciva molto bene in palleggio. Nel secondo tempo abbiamo reagito e siamo andati in vantaggio meritatamente. Faccio i complimenti ai ragazzi e un punto a Roma è importante per dare continuità"

