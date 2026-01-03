Fiorentina Kean rientra ma parte indietro | Vanoli valuta le gerarchie

A pochi giorni dalla partita contro la Cremonese, la Fiorentina si concentra sulla gestione di Moise Kean, rientrato in gruppo ma ancora in posizione di svantaggio rispetto alle prime scelte. La società valuta attentamente le gerarchie e le strategie più opportune, considerando anche le implicazioni tecniche e politiche di ogni decisione. La sfida richiede equilibrio tra obiettivi di squadra e gestione delle risorse disponibili, in un contesto di crescente attenzione alle scelte tattiche.

Il tempo stringe e le scelte diventano inevitabilmente politiche oltre che tecniche. A poche ore dalla sfida con la Cremonese, in casa Fiorentina il tema centrale non è solo la classifica, ma la gestione di Moise Kean. Rientrato al Viola Park dopo un'assenza prolungata per motivi familiari, l'attaccante ha nelle gambe un solo allenamento. E questo, nel calcio che pretende immediatezza, cambia tutto. Kean rientra, ma il campo racconta altro. Il ritorno di Moise Kean non scioglie i nodi. Anzi, li rende più evidenti. La settimana persa pesa sul piano fisico, ma soprattutto su quello della gestione del gruppo, in un momento in cui la Fiorentina non può permettersi fratture interne né scelte percepite come ingiuste.

Fiorentina, rientrato Kean - Moise Kean, che da martedì scorso era in permesso societario per 'problemi familiari', è rientrato, e ora si trova "al Viola Park e sarà ... tuttojuve.com

Fiorentina, Kean in campo per la rifinitura: ci sarà contro la Cremonese - L'attaccante è rientrato questa mattina al Viola Park, perfettamente in tempo per effettuare la rifinitura ... fantacalcio.it

La Fiorentina ha riaccolto Kean - facebook.com facebook

. @acffiorentina | Arrivano aggiornamenti su Moise Kean x.com

