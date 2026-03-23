Fiorentina Inter scintille a Pressing | scontro Biasin-Sabatini sul miracolo di Chivu

Inter News 24 Fiorentina Inter, dibattito acceso sulla gestione del tecnico interista: tra meriti per il primato e critiche per la flessione. Il tavolo di Pressing si è infiammato durante l’analisi del momento dell’Inter, capolista con sei punti di vantaggio sul Milan. Il giornalista Fabrizio Biasin ha preso le difese di Cristian Chivu, sottolineando come il tecnico esordiente stia superando le aspettative iniziali: «Sarebbe stato peggio se un allenatore esordiente fosse stato a -7, invece è a +7 (sul Napoli). Vuol dire che è stato bravo». Biasin ha ricordato come, dopo il Mondiale per Club, in molti dubitassero della tenuta della squadra sotto la guida di un debuttante, accusando gli opinionisti di avere la memoria corta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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