Trevisani Sabatini scontro in diretta a Pressing sulla Juve di Spalletti | cosa è successo

Da juventusnews24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta a Pressing, Trevisani e Sabatini si sono scontrati su Spalletti e la Juventus. Durante la trasmissione, i due hanno avuto un acceso confronto che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La discussione è nata da opinioni diverse sulla squadra e sulla gestione del tecnico toscano, portando a un botta e risposta vivace e senza mezzi termini.

e quale è stato il motivo del contendere. Il pareggio per 2-2 tra Juventus e Lazio ha scatenato un acceso confronto negli studi di  Pressing, dove  Riccardo Trevisani  ha difeso con forza l’evoluzione della squadra sotto la gestione Spalletti. Il giornalista ha proposto una lettura statistica per evidenziare i progressi dei bianconeri: « Con Spalletti la Juve viaggia a quasi due punti a partita. Proiettata a fine stagione arriverebbe a 76 punti. Negli ultimi anni si è fermata a 70, 71, 72. Se fai 76 partendo ad handicap, è un grande risultato anche se chiudi settimo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

trevisani sabatini scontro in diretta a pressing sulla juve di spalletti cosa 232 successo

© Juventusnews24.com - Trevisani Sabatini, scontro in diretta a Pressing sulla Juve di Spalletti: cosa è successo

Approfondimenti su Trevisani Sabatini

Trevisani esalta Cancelo: è scontro a Pressing con Sabatini! Il dibattito

Nel dibattito tra Trevisani e Sabatini, si confrontano le opinioni su Cancelo e Dumfries, rispettivamente.

Pressing, scontro Ordine-Trevisani sulla Supercoppa: «Eliminazione quasi una fortuna»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Trevisani Sabatini

Argomenti discussi: ‘Scontro’ tra Trevisani e Ordine sul Milan | Siete ossessionati parlano i fatti.

trevisani sabatini scontro inPressing, scontro Sabatini-Trevisani: Non è Miss Italia, parla per te! A che titolo sei…Discussione accesa tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini al tavolo di Pressing in merito al giocare bene a calcio ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.