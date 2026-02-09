Trevisani Sabatini scontro in diretta a Pressing sulla Juve di Spalletti | cosa è successo

In diretta a Pressing, Trevisani e Sabatini si sono scontrati su Spalletti e la Juventus. Durante la trasmissione, i due hanno avuto un acceso confronto che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La discussione è nata da opinioni diverse sulla squadra e sulla gestione del tecnico toscano, portando a un botta e risposta vivace e senza mezzi termini.

e quale è stato il motivo del contendere. Il pareggio per 2-2 tra Juventus e Lazio ha scatenato un acceso confronto negli studi di Pressing, dove Riccardo Trevisani ha difeso con forza l’evoluzione della squadra sotto la gestione Spalletti. Il giornalista ha proposto una lettura statistica per evidenziare i progressi dei bianconeri: « Con Spalletti la Juve viaggia a quasi due punti a partita. Proiettata a fine stagione arriverebbe a 76 punti. Negli ultimi anni si è fermata a 70, 71, 72. Se fai 76 partendo ad handicap, è un grande risultato anche se chiudi settimo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Trevisani Sabatini, scontro in diretta a Pressing sulla Juve di Spalletti: cosa è successo Approfondimenti su Trevisani Sabatini Trevisani esalta Cancelo: è scontro a Pressing con Sabatini! Il dibattito Nel dibattito tra Trevisani e Sabatini, si confrontano le opinioni su Cancelo e Dumfries, rispettivamente. Pressing, scontro Ordine-Trevisani sulla Supercoppa: «Eliminazione quasi una fortuna» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Trevisani Sabatini Argomenti discussi: ‘Scontro’ tra Trevisani e Ordine sul Milan | Siete ossessionati parlano i fatti. Pressing, scontro Sabatini-Trevisani: Non è Miss Italia, parla per te! A che titolo sei…Discussione accesa tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini al tavolo di Pressing in merito al giocare bene a calcio ... msn.com DURO SCONTRO TREVISANI-SABATINI SULLA JUVE DI SPALLETTI A PRESSING Trevisani: "Ragazzi, pur essendo partita a handicap la Juve quest'anno con Spalletti rischia di fare più punti degli ultimi quattro o cinque anni di Juventus eh..." Sabatini: "Cal x.com DURO SCONTRO TREVISANI-SABATINI SULLA JUVE DI SPALLETTI (c'è sempre la Juve di Allegri in sottofondo) CALMA! PRIMA ERA UN FALLIMENTO IL QUARTO POSTO, ORA NO - PUÒ ARRIVARE PURE SETTIMA! CONTANO I PUNTI! - MA NO! facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.