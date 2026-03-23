Fiorentina Inter per i nerazzurri terza gara consecutiva senza vittoria! Ecco da quando non accadeva
Inter News 24 Fiorentina Inter, per i nerazzurri terza gara consecutiva senza vittoria! Il dato che evidenzia una crisi assente da quella stagione lì. L’ Inter attraversa un momento delicato in campionato, con una striscia di risultati che rappresenta un piccolo campanello d’allarme nella corsa allo scudetto. I nerazzurri di Cristian Chivu, infatti, non vincono da tre partite consecutive in Serie A, una situazione che non si verificava dal periodo tra marzo e aprile 2023, quando arrivarono 3 sconfitte consecutive contro Spezia (2-1), Juventus e ancora Fiorentina (entrambe 0-1). Inter, il confronto con il precedente del 2023. All’epoca, la squadra nerazzurra attraversò una fase ancora più complicata, con cinque partite consecutive senza vittorie, raccogliendo appena un punto a fronte di quattro sconfitte. 🔗 Leggi su Internews24.com
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