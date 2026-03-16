Vicenza Inter U23 finisce 2-1 per i veneti che conquistano la Serie B Nona gara consecutiva senza vittoria per i nerazzurri

Il match tra Vicenza e Inter U23 si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore dei veneti, che così ottengono la promozione in Serie B. Per i nerazzurri si tratta della nona partita consecutiva senza vittorie, segnando un difficile momento per la squadra. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi significativi.

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