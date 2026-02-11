Un altro pareggio senza reti per l’Inter U23. La squadra di Vecchi non riesce a trovare il gol contro il Lumezzane e incassa la terza partita di fila senza vittorie. La difesa del Lumezzane si dimostra solida, con Drago che ferma Lavelli in più di un’occasione. I nerazzurri continuano a faticare in attacco e ora si trovano a dover cercare soluzioni per invertire questa serie negativa.

di Paolo Moramarco Inter U23 Lumezzane finisce senza reti. Drago ferma Lavelli e i nerazzurri: per la squadra di Vecchi secondo pareggio nelle ultime tre. All' U-Power Stadium di Monza l' Inter U23 ospita la Lumezzane per la 26a giornata del girone A di Seire C. I nerazzurri, reduci dal brutto ko esterno sul campo della Triestina non vanno però oltre lo 0-0 contro una Lumezzane rimasta in dieci uomi per l'espulsione di Deratti al 51?. Il primo tempo ha visto un andamento equilibrato, senza grosse occasioni da entrambe le parti. L' Inter U23 ha provato a imporre il proprio gioco ma senza riuscire a sfondare la solida difesa del Lumezzane.

Inter U23 Lumezzane finisce senza reti: terza gara consecutiva senza vittorie per la squadra di Vecchi

L'Inter U23 si trova in un momento di difficoltà, con una serie di quattro partite senza vittorie.

L'Inter Under 23 conquista la seconda vittoria consecutiva contro la Virtus Verona, grazie anche alla rete di La Gumina su rigore.

