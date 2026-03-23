Un'altra frenata per l' Inter, solo un pareggio con la Fiorentina. E la corsa-scudetto, incredibilmente, non è ancora chiusa. Di chi sono le responsabilità? Paolo Di Canio, a tal proposito, ha le idee chiare. E tra gli altri punta il dito e picchia duro contro Nicolò Barella. Negli studi di Sky Calcio Club, Di Canio ha analizzato le possibili cause del calo, indicando tra i fattori anche le conseguenze psicologiche della finale di Champions League persa contro il Psg e della delusione europea con il Bodo. Un contesto complicato, in cui alcune individualità non stanno rendendo come previsto. Nel mirino dell’ex attaccante, come detto, ci finisce soprattutto Barella, protagonista in negativo nell’azione che ha portato al pareggio viola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fiorentina-Inter, Di Canio spiana Barella: "Non è Iniesta e non capisce il momento"

Articoli correlati

Di Canio stronca Barella: “Quelle cose le fai solo se sei Iniesta e lui non lo farebbe”Paolo Di Canio analizza la crisi nerazzurra e punta il dito contro l'errore decisivo del centrocampista a Firenze: "Un eccesso di presunzione, una...

Di Canio affonda il colpo sull’Inter: «C’è un mix di paura e presunzione. Barella fa un errore gravissimo…»di Redazione Inter News 24Di Canio, l’analisi di Sky Sport sul momento nerazzurro: pesano gli errori dei leader e la gestione mentale di Chivu Il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina Inter Di Canio spiana...

Temi più discussi: Di Canio duro dopo Fiorentina-Inter: Barella? Se vuoi fare ste cose devi essere Iniesta, Thuram continua a camminare; Di Canio dopo Fiorentina-Inter: L'Inter ha paura dell'incubo. Mai visto Thuram così svuotato, che errore Barella; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 30^ giornata; Di Canio stronca Barella: Quelle cose le fai solo se sei Iniesta e lui non lo farebbe.

Di Canio dopo Fiorentina-Inter: L'Inter ha paura dell'incubo. Mai visto Thuram così svuotato, che errore BarellaIl pareggio di Firenze ha frenato la corsa dei nerazzurri verso lo scudetto, e dietro hanno accorciato ... msn.com

Fiorentina coraggiosa, l’Inter spreca: al Franchi finisce 1-1Diretta Fiorentina-Inter di Domenica 22 marzo 2026: Esposito segna dopo 50 secondi, Ndour risponde nella ripresa e De Gea decisivo nel recupero ... calciomagazine.net

#FiorentinaInter, la moviola: non è rigore su Kean x.com

23 MARZO 1969 FIORENTINA-INTER La Fiorentina prepara l’impegno casalingo contro l’Inter del 23 marzo consapevole della posta in palio. Pesaola manda segnali distensivi sul prolungamento del contratto e parla chiaro: «Battendo l'Inter aumenteranno au facebook