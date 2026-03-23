Inter News 24 Di Canio, l’analisi di Sky Sport sul momento nerazzurro: pesano gli errori dei leader e la gestione mentale di Chivu. Il pareggio di Firenze ha lasciato strascichi pesanti in casa Inter, con Paolo Di Canio che dagli studi di Sky Sport ha analizzato senza filtri il momento della capolista. Secondo l’ex calciatore, la squadra di Cristian Chivu sta pagando un contraccolpo psicologico derivante dalle recenti delusioni europee: «Credo che la botta con il Bodo sia stata grande, come la finale di Champions. È tre settimane che non gioca la coppa, non ci sono scuse. Credo che sia molto di più l’ aspetto mentale, hanno veramente paura che si possa riproporre questo incubo». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Canio affonda il colpo sull’Inter: «C’è un mix di paura e presunzione. Barella fa un errore gravissimo…»

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