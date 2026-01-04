Fiorentina-Cremonese le pagelle | Fagioli dirige l' orchestra e Kean è spietato Ranieri e Ndour in difficoltà
Nella sfida tra Fiorentina e Cremonese, le prestazioni dei singoli giocatori offrono spunti di riflessione. Fagioli si distingue come regista efficace, mentre Kean si conferma decisivo in fase realizzativa. Tra le note meno positive, Ranieri e Ndour incontrano alcune difficoltà nel loro rendimento. Di seguito, le pagelle dettagliate per analizzare l’andamento delle due squadre in questa partita.
Firenze, 4 gennaio 2026 – De Gea 6,5 - Deve giocare più avanti rispetto al solito, anche per sorvegliare e accorciare lo spazio Vardy è cercato in verticale. Praticamente inoperoso fino all’uscita brivido su Moumbagna e alla parata tutta istinto su Vazquez. Dodo 5,5 - Se gli fosse riuscito anche l’ultimo passaggio avrebbe fatto una gara di sostanza e qualità, ma gli è mancata soprattutto la precisione nella scelta. Colpa anche dei tanti chilometri che percorre, visto che non si ferma mai. Però ancora non è il solito Dodo. Comuzzo 6,5 - Il vecchio (Vardy ci perdoni) e il bambino. Pomeriggio complicato per Pietro che gioca a francobollo sul bomber inglese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
