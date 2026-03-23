Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano una nuova settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 23 marzo. A tenere banco sono le notizie di politica con il Referendum sulla Giustizia e la chiamata surreale del Presidente Mattarella e lo sport, tra Sinner e la sconfitta di Alcaraz e la videochiamata di Sofia Goggia con tanto di previsione sul suo futuro. Fiorello, la chiama surreale del Presidente Mattarella sul Referendum. Fiorello apre la puntata con il tema di giornata, il Referendum Giustizia. “Circa il 50% degli attori ha votato”, l’ironia dello showman. Anche Mattarella, però, si è recato alle urne, accolto tra i cori dei presenti. Il surreale Presidente della Repubblica interviene così a telefono: “ Vi sembra normale? Sembravo Francesco Totti! Mi cantavano ‘Facci un gol, Sergio facci un gol’, ‘Oh mamma mamma, mi batte il corazón. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la profezia sulla Campionessa del Mondo: incredibile

Articoli correlati

Fiorello a La Pennicanza non perdona: “Una mancanza incredibile”Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di mercoledì 28 gennaio de La Pennicanza.

Fiorello a La Pennicanza: “Notizia incredibile su Sanremo 2026 e Lady Gaga”Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 18 febbraio de La Pennicanza e anche questa volta il Festival di Sanremo tiene...

Tutto quello che riguarda Fiorello a La Pennicanza la profezia...

Argomenti discussi: Giancarlo Magalli: Fiorello è molto permaloso, non accetta le critiche. Ma si ricordi che ha studiato nella mia scuola.

Sofia Goggia ospite in videochiamata da Fiorello: Il SuperG? Una coppa che mi mancava. Ora sogno l'oro ai MondialiLa campionessa di sci racconta le sue emozioni allo showman dopo il trionfo di Kvitfjell, in puntata anche l'ironia su Sinner e Alcaraz ... tuttosport.com

Fiorello a La Pennicanza, arriva la conferma e poi l’annuncio a sorpresaConfermato che Fiorello e Biggio sbarcano su Rai 2 alle 7.10. E in diretta arriva l’annuncio a sorpresa sul super ospite del 18 marzo: Kimi Antonelli. dilei.it