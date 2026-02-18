Fiorello ha fatto una rivelazione sorprendente durante La Pennicanza, causando grande scalpore tra i fan di Sanremo. L’attore ha annunciato che nel 2026 il festival potrebbe vedere una grande sorpresa, coinvolgendo Lady Gaga. La voce si diffonde con entusiasmo tra gli spettatori, che si chiedono quale ruolo potrebbe avere la cantante americana. Fiorello ha anche scherzato sulla possibilità di un’ospitata inaspettata, alimentando le attese per l’edizione futura. La notizia ha già fatto il giro dei social, generando molte discussioni tra gli appassionati.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 18 febbraio de La Pennicanza e anche questa volta il Festival di Sanremo tiene banco, tra l’altro con un clamoroso (finto) intervento di Carlo Conti al Tg che dà una notizia che dell’incredibile e riguarda Lady Gaga sul palco dell’Ariston. Fiorello: ecco chi vince Sanremo 2026. Nella puntata di martedì 17 febbraio de La Pennicanza, Fiorello ha previsto chi vince Sanremo 2026 e qualcuno ha scritto che sta restituendo appeal al Festival. Lui ribatte: “Ma ce ne sono altri come me? Tutto questo andrebbe quantificato: avete il mio IBAN, potete pagarmi . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “Notizia incredibile su Sanremo 2026 e Lady Gaga”

Leggi anche: La Pennicanza: Fiorello ironizza su Sandokan e scherza con Giorgia su un possibile Sanremo 2027

“La Pennicanza”: Fiorello e Biggio tra Sanremo, satira e risate su Rai Radio2Fiorello e Biggio tornano su Rai Radio2 con “La Pennicanza”, il loro programma di satira e comicità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.