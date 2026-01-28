Fiorello non le manda a dire durante la puntata di La Pennicanza. L’artista si è infuriato per la gestione delle emergenze in Sicilia, definendo la situazione “una mancanza incredibile”. Con Biggio al suo fianco, ha commentato duramente le difficoltà causate dal maltempo nelle zone colpite, senza peli sulla lingua.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di mercoledì 28 gennaio de La Pennicanza. E anche questa volta si sono occupati delle notizie del giorno, a cominciare dalla situazione disastrosa in cui si trovano alcune zone della Sicilia a causa del maltempo. Ma non sono mancati argomenti decisamente più leggeri che riguardano il mondo dello spettacolo. Il personaggio del momento è Tony Pitony e dunque di lui si è parlato. E poi Fiorello ha denunciato una dimenticanza imperdonabile: lui e Biggio si sono scordati di fargli gli auguri di compleanno. Fiorello, la situazione gravissima in Sicilia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza non perdona: “Una mancanza incredibile”

Approfondimenti su Fiorello Pennicanza

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La Pennicanza, il clamoroso regalo di Mina per Fiorello Lui incredulo Grazie di cuore

Ultime notizie su Fiorello Pennicanza

Argomenti discussi: Fiorello a La Pennicanza si sente in colpa: Siamo coinvolti anche noi; Tapiro d’oro a Fiorello? Il mistero a La Pennicanza; Fiorello: Ricordiamo con un grande sorriso un italiano che ha portato la moda nel mondo; Fiorello nel mirino di Striscia, Tapiro e stoccata al veleno: Abbiamo fatto qualcosa di molto grave….

Fiorello a La Pennicanza non perdona: Una mancanza incredibileFiorello a La Pennicanza confessa la sua dimenticanza imperdonabile. E sulla Sicilia: Il momento è davvero bruttissimo. dilei.it

La Pennicanza, Fiorello 'punge' Affari Tuoi e Martina Miliddi: Hanno visto che Samira Lui funzionava…Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai è stato raggiunto in videochiamata dalla ballerina ex Amici. E non è mancato un colpo basso a Mediaset. libero.it

Anche oggi durante la Pennicanza Fiorello non si risparmia E parte l’imitazione di Fabrizio Corona! Dopo l’uscita dell’ultima puntata di Falsissimo, pubblicata su YouTube lunedì 26 gennaio 2026, il web è impazzito In pochissimo tempo il video ha sup - facebook.com facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com