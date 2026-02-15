Rosso a Kalulu l’arbitro La Penna va verso un lungo stop

Federico La Penna rischia di essere sanzionato pesantemente dopo aver assegnato un rosso a Kalulu nel derby d’Italia del 15 febbraio 2026, una decisione che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e analisti. La scelta dell’arbitro è stata al centro di discussioni, portando a una valutazione più approfondita delle sue prestazioni e delle possibili conseguenze future. La Federcalcio valuta ora se sospendere l’arbitro per un lungo periodo, mentre le immagini della partita vengono analizzate per capire se ci sono stati errori evidenti. Nel frattempo, La Penna si appresta a ricevere una comunicazione ufficiale

La Penna nel Mirino: L’Arbitraggio Contestato e il Futuro dell’Arbitraggio in Serie A. Federico La Penna è a rischio di un lungo stop dalle direzioni di gara in Serie A dopo le contestate decisioni prese durante il derby d’Italia tra Inter e Juventus del 15 febbraio 2026. Al centro della polemica l’espulsione di Pierre Kalulu, difensore della Juventus, a seguito di una doppia ammonizione che ha scatenato la reazione del club bianconero e riaperto il dibattito sulla qualità dell’arbitraggio nel massimo campionato italiano. Le Decisioni Contestate e la Reazione della Juventus. L’episodio cruciale si è verificato nel corso del match, quando La Penna ha estratto due cartellini gialli nei confronti di Kalulu, determinandone l’espulsione.🔗 Leggi su Ameve.eu

