Rosso a Kalulu l’arbitro La Penna va verso un lungo stop
Federico La Penna rischia di essere sanzionato pesantemente dopo aver assegnato un rosso a Kalulu nel derby d’Italia del 15 febbraio 2026, una decisione che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e analisti. La scelta dell’arbitro è stata al centro di discussioni, portando a una valutazione più approfondita delle sue prestazioni e delle possibili conseguenze future. La Federcalcio valuta ora se sospendere l’arbitro per un lungo periodo, mentre le immagini della partita vengono analizzate per capire se ci sono stati errori evidenti. Nel frattempo, La Penna si appresta a ricevere una comunicazione ufficiale
La Penna nel Mirino: L’Arbitraggio Contestato e il Futuro dell’Arbitraggio in Serie A. Federico La Penna è a rischio di un lungo stop dalle direzioni di gara in Serie A dopo le contestate decisioni prese durante il derby d’Italia tra Inter e Juventus del 15 febbraio 2026. Al centro della polemica l’espulsione di Pierre Kalulu, difensore della Juventus, a seguito di una doppia ammonizione che ha scatenato la reazione del club bianconero e riaperto il dibattito sulla qualità dell’arbitraggio nel massimo campionato italiano. Le Decisioni Contestate e la Reazione della Juventus. L’episodio cruciale si è verificato nel corso del match, quando La Penna ha estratto due cartellini gialli nei confronti di Kalulu, determinandone l’espulsione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Espulsione di Kalulu, La Penna a rischio stop: Rocchi deluso 'arbitro
Federico La Penna rischia di fermarsi dopo aver diretto una serata difficile al Meazza, dove ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu.
Espulsione Kalulu, pronto un lungo stop per La Penna: Rocchi ‘tradito’ dal direttore di gara
Federico La Penna è stato espulso durante la partita di ieri al Giuseppe Meazza, una decisione che potrebbe costargli un lungo stop.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Bastoni nella bufera: espulsione di Kalulu, accuse di simulazione e valanga di insulti social; Bastoni da rosso, simulazione imbarazzante per far espellere Kalulu ma il VAR non può intervenire; Inter-Juve, moviola: non c'è il rosso per Kalulu, ma è simulazione di Bastoni; Cesari sul rosso a Kalulu: Errore da matita blu, il secondo giallo è inesistente. L'errore di La Penna salva Bastoni.
Rosso a Kalulu, ecco a cosa si riferiva Chivu e le sue parole dopo Inter-LiverpoolIl rosso rimediato da Pierre Kalulu nel corso di Inter-Juventus è destinato a far discutere ancora per molto: abbastanza evidente come Alessandro. tuttomercatoweb.com
inter-juventus: il rosso a kalulu e i limiti del var spiegatial 42' del primo tempo di inter-juventus pierre kalulu ha ricevuto il secondo giallo e il conseguente rosso: il var non è intervenuto per motivi regolamentari, provocando forti proteste ... notizie.it
Marelli: “Con il nuovo protocollo sarebbe stato revocato il rosso a Kalulu” Il dibattito su Juventus-Inter si arricchisce dell’analisi tecnica di Luca Marelli. L’ex arbitro, intervenuto ai microfoni di DAZN, entra nel merito dell’episodio che ha cambiato l’equilibrio del facebook
Disastro La Penna, si merita 4.5: il rosso a #Kalulu è un errore clamoroso! x.com