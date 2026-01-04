Triestina-Alcione Milano lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Alabardati favoriti sugli orange

Il 5 gennaio 2026 alle 20:30 si disputa Triestina-Alcione Milano, match valido per il girone di ritorno del girone A di Serie C. La partita, in programma allo stadio della Triestina, vedrà le due formazioni affrontarsi con obiettivi diversi. Di seguito, le formazioni, le quote, i pronostici e i convocati, con i padroni di casa favoriti rispetto agli orange.

Parte il girone di ritorno nel girone A della Serie C e il posticipo vede scendere in campo la Triestina di Tesser impegnata contro l’Alcione Milano. I giuliani anche grazie al ritorno del tecnico di Montebelluna prova a credere nel miracolo salvezza, nonostante un macigno di 23 punti di penalizzazione. Sul campo la squadra sarebbe salva ma classifica dice -2 con la penultima a 14 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

