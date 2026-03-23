Fine di un’era a Repubblica | Elkann vende Gedi ai greci di Antenna Group La redazione annuncia battaglia

Da secoloditalia.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Repubblica cambia proprietario, e con lei tutte le altre testate del gruppo Gedi, che passano ad Antenna Group. L’annuncio è stato dato da  K Group, proprietaria di Antenna, che ha reso nota «l’acquisizione del 100% di Gedi» da Exor, «inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni». Resta fuori La Stampa che, come annunciato di recente da Gedi, è stata oggetto di un accordo per la vendita al Gruppo Sae, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale. Repubblica cambia proprietario, ma non direttore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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