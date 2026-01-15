Biglietti Italia Irlanda del Nord | quando escono e come acquistare

I biglietti per la semifinale Italia-Irlanda del Nord, valida per i play-off Mondiali, saranno disponibili a partire da venerdì 6 febbraio alle 12. La partita si disputerà giovedì 26 marzo alle 20:45 a Bergamo. È possibile acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, seguendo le indicazioni fornite per garantirne l’acquisto in modo sicuro e tempestivo.

Biglietti Italia Irlanda del Nord. La vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off Mondiali in programma giovedì 26 marzo alle 20:45 a Bergamo, prenderà il via venerdì 6 febbraio alle ore 12. La prima fase di vendita sarà riservata ai titolari della Vivo Azzurro Membership Card e si concluderà il 10 febbraio. Successivamente, dal 10 al 16 febbraio, sarà aperta una seconda fase dedicata agli abbonati dell’Atalanta e a chi ha acquistato il tagliando per Italia-Estonia del 5 settembre scorso. I biglietti potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

