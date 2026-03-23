Uno scontro tra un aereo di linea e un veicolo di servizio dei vigili del fuoco ha provocato il blocco delle operazioni all ’aeroporto LaGuardia di New York nella notte tra domenica e lunedì, causando ritardi e cancellazioni a catena. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto un velivolo della Air Canada Express e un mezzo dell’autorità portuale in servizio sulla pista. Anche la piattaforma di monitoraggio FlightRadar24 ha confermato la dinamica, parlando di una collisione. Due morti, il pilota e il copilota, dell’aereo e due feriti. La Federal Aviation Administration, che ha avviato un’indagine sull’accaduto, ha dichiarato che l’aereo era un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Collisione in pista all’aeroporto LaGuardia di New York. Aereo contro un mezzo di servizio: due morti e due feriti

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