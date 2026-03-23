Al direttore - Si torna al solito Trani Trani. Giuseppe De Filippi Trani de vie! Al direttore - La classe dirigente, e quindi militante, di Fratelli d’Italia, e della destra italiana, è cresciuta a pane e manette. Gente che ha come slogan “in galera e buttare la chiave”, e che il garantismo non sa neanche cosa voglia dire. Aver deciso di affidare a un popolo così una riforma culturale, prima che costituzionale, ha significato darla in pasto ai lupi. O a “sottosegretari leggeri”. Che fosse solo un voto sul governo lo sanno pure loro, tant’è che da ieri si stanno preoccupando solo di quello. Mentre il pericolo è rappresentato da quei magistrati di Napoli che cantavano “chi non salta la Meloni è”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Fermare “la rete” del partito della gogna. Adesioni per Navalny

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