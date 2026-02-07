Otto Infinito | Lo Spettacolo di Buffa su Kobe Bryant dal 6 Febbraio su Sky

La vita di Kobe Bryant torna sotto i riflettori con uno spettacolo teatrale. Federico Buffa porta in scena “Otto Infinito”, dedicato al campione dei Lakers, dal 6 febbraio su Sky Sport. Lo spettacolo ripercorre i momenti più intensi della carriera e della vita di Bryant, tra ricordi e aneddoti. Un modo nuovo per celebrare il “Black Mamba” e il suo impegno dentro e fuori dal campo.

Sky Sport presenta Otto Infinito Vita e Morte di un Mamba, lo spettacolo teatrale firmato da Federico Buffa che celebra Kobe Bryant. Prima dell'inizio del tour che parte da Pesaro sabato 7 febbraio Buffa con la regista Maria Elisabetta Marelli e il maestro Alessandro Nidi aprono il backstage per accompagnare lo spettatore all'interno della rappresentazione da venerdì 6 febbraio alle 19.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e on demand.

