FC 26 | Arrivano le Future Stars! Tutte le novità

La promozione Future Stars torna in EA SPORTS FC 26, portando in primo piano i giovani talenti più promettenti del calcio mondiale. Tra i nomi più noti ci sono Désiré Doué, Estêvão e Alyssa Thompson, che ora attirano l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La novità accende l’interesse intorno ai giovani promettenti che potrebbero fare grandi passi avanti in questa stagione.

Il futuro è oggi in EA SPORTS FC 26. La celebre promo Future Stars è ufficialmente tornata, mettendo sotto i riflettori i "wonderkids" più promettenti del calcio mondiale, come Désiré Doué, Estêvão e Alyssa Thompson. Ma quest'anno c'è una grande novità: per la prima volta, le giovani promesse sono affiancate da Icone ed Eroi che hanno segnato il calcio sin dai loro primi passi in campo. Le Star della Promo: Debuttano gli Eroi Future Stars. La celebrazione dell'eccellenza giovanile accoglie nuovi volti tra gli Eroi, calciatori che sono diventati nomi noti già all'inizio della loro carriera. Micah Richards: Il difensore più giovane di sempre a ricevere una convocazione nell'Inghilterra.

