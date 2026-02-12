EA rilascia un nuovo aggiornamento per la FC 26 SBC, portando una delle sfide più impegnative ma anche più vantaggiose della stagione. Se sei un appassionato di FIFA, questa potrebbe essere la chance per rafforzare il tuo team e puntare alle stelle del futuro.

Se stai cercando la svolta decisiva per il tuo club e vuoi dare la caccia alle Stelle del Futuro, EA ha appena rilasciato una delle SBC più “pesanti” e convenienti della stagione. Non è il solito pacchetto piccolo: qui si parla di una vera e propria pioggia di giocatori rari. L’Offerta: Quantità e Qualità Garantita. Questo aggiornamento è una miniera d’oro per chi ha bisogno di carte ad alto rating (fodder) o vuole tentare il colpo grosso con le icone Pelé e Zico attualmente nei pacchetti. Premio: 1x Pacchetto 14 Giocatori Oro Rari 83+ (Non scambiabile).. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte al giorno (si resetta ogni 24 ore). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Scorta di Stelle: Arriva l’Incredibile Aggiornamento 14x 83+!

1° PARTY BAG SBC su FC 26! COME FARE CREDITI

