Fasano accelera sulla carta d’identità elettronica | al via il piano straordinario

Sportelli aperti nel weekend, recupero delle prenotazioni e potenziamento del personale per azzerare le attese in vista della scadenza del 2026 A partire dal mese di aprile, la macchina amministrativa metterà in campo una serie di azioni mirate che spaziano dalle aperture straordinarie pomeridiane fino a turni speciali durante il sabato e la domenica. Il cuore pulsante di questa iniziativa è rappresentato dal “Progetto obiettivo”, che ha raccolto l’adesione volontaria di dieci dipendenti comunali provenienti da diversi settori. Questo gruppo di lavoro ha già completato un iter formativo specifico, ottenendo le deleghe di Ufficiale d’Anagrafe e le abilitazioni tecniche necessarie per operare sui sistemi nazionali e gestire i pagamenti tramite PagoPA. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 18 febbraio 2026 – Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica...

Carta d’Identità Elettronica al posto dello Spid? Come utilizzarla e come recuperare codici Pin e Puk(Adnkronos) – L'introduzione dello Spid a pagamento sta cambiando le carte in tavola per l'autenticazione digitale e sul web, validando alternative...