Carta d’Identità Elettronica al posto dello Spid? Come utilizzarla e come recuperare codici Pin e Puk

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) può essere utilizzata come alternativa allo Spid per l’autenticazione digitale. Con l’entrata in vigore dell’obbligo, è importante conoscere come accedere ai servizi online e come recuperare i codici PIN e PUK. Questa guida fornisce informazioni chiare e pratiche per utilizzare correttamente la CIE e gestire eventuali problematiche di accesso, garantendo un uso sicuro e consapevole.

(Adnkronos) – L'introduzione dello Spid a pagamento sta cambiando le carte in tavola per l'autenticazione digitale e sul web, validando alternative gratuite allo Spid stesso, come la Carta d'Identità Elettronica (CIE), obbligatoria in Italia a partire dal prossimo agosto. Poste Italiane, così come altri provider accreditati, ha infatti deciso di introdurre un canone pari a 6 euro per utilizzare i servizi dello Spid, con il pagamento che scatterà dal secondo anno di attivazione e consentendo agli utenti di recedere a 30 giorni dalla scadenza del pagamento. Per attivare e utilizzare la Carta d'Identità Elettronica al posto dello Spid, così da accedere, ad esempio, alla propria pagina dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS, serviranno codice Pin e il codice Puk, a seconda delle modalità d'accesso previste.

