Dopo circa venti mesi di assenza, i BTS sono tornati sui palchi grazie al termine del loro servizio militare. La prima esibizione dal vivo ha attirato 260 mila fan, mentre l’album “Arirang” ha venduto quattro milioni di copie in un solo giorno. Inoltre, è stato annunciato un nuovo docu-film su Netflix dedicato alla band.

Un lungo servizio militare li ha tenuti lontano dai palchi per circa 20 mesi ciascuno (dal 2022 al 2025) ed ora il grande ritorno per i BTS. C’è grande fermento a Seul, dove centinaia di migliaia di fan stanno affluendo nel centro storico per il ritorno della band di maggior successo degli ultimi anni in Corea del Sud. Si prevede che circa 260.000 persone si raduneranno oggi, 21 marzo, in piazza Gwanghwamun, scrive la BBC, dove le star del K-pop ( RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook ) si esibiranno insieme per la prima volta dall’ottobre 2022 anche per presentare il nuovo album “Arirang”, pubblicato ieri 20 marzo, che ha strappato il record di quasi 4 milioni di copie vendute solo con il pre-order. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ritorno dei BTS dopo il servizio militare: 260mila fan per la prima esibizione live, l’album “Arirang” in un giorno ha venduto 4 milioni di copie, e arriva il docu-film Netflix

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