A Seul, circa 260mila persone si sono radunate nel centro storico per assistere al primo concerto dei BTS dopo quattro anni di assenza, durante i quali alcuni membri hanno svolto il servizio militare obbligatorio. La band di maggior successo degli ultimi anni ha fatto il suo ritorno ufficiale sul palco, attirando un grande afflusso di fan.

Tutti pazzi a Seul per i BTS, dove almeno 260mila nel centro storico hanno assistito al ritorno della band di maggior successo degli ultimi anni, dopo una pausa lunga 4 anni per il servizio militare obbligatorio. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook sono apparsi in gran forma. Con lo sfondo di un arco del XIV secolo che conduce al palazzo reale, il set di un’ora della band aveva in scaletta i brani tratti dal loro nuovo album “ Arirang”, pubblicato ieri 20 marzo, che ha strappato il record di quasi 4 milioni di copie vendute nel primo giorno. Il prossimo tour li vedrà impegnati in 82 date in 23 Paesi, da Singapore e Tokyo fino a Monaco e Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - BTS osannati da 260mila fan in Corea del Sud: ecco il primo concerto dopo il servizio militare di 4 anni

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