False assunzioni di cittadini extracomunitari sgominata organizzazione

La Polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione criminale che si occupava di false assunzioni di cittadini extracomunitari. Diciotto persone sono state coinvolte nel giro, che vedeva alla guida un dipendente dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli. L'operazione ha portato alla scoperta di un sistema illecito finalizzato a falsificare documenti e garantire occupazioni irregolari.

False assunzioni di cittadini extracomunitari. Diciotto le persone che facevano parte di una vera e propria organizzazione criminale sgominata dalla Polizia di Stato a capo della quale c'era un dipendente dell'Ispettorato del Lavoro di Napoli. Oltre tremila le pratiche irregolari bloccate. Ad essere accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento all'immigrazione clandestina pluriaggravato, falso e truffa, sono anche diversi titolari di aziende agricole che hanno messo a disposizione, quali datori di lavoro, le proprie realtà aziendali per le false assunzioni. Sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari alcuni collaboratori dei principali indagati, nonché mediatori stranieri.