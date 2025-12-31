I pakistani sono stati tutti sistemati Espulsi 180 extracomunitari | E serve un centro per i rimpatri

Recentemente, a Siena e nella provincia si è verificata un’emergenza legata all’arrivo massiccio di cittadini pakistani. In risposta, sono stati espulsi 180 extracomunitari e si sottolinea la necessità di un centro dedicato ai rimpatri. Il prefetto ha riconosciuto la situazione come una crisi, evidenziando l’urgenza di interventi strutturali per gestire efficacemente questo fenomeno.

"C’è stata un’emergenza, non si può negare", ammette il prefetto riferendosi all’ondata di pakistani che erano arrivati a getto continuo a Siena (soprattutto) e in provincia. Che nei primi sei mesi del suo mandato è stata riassorbita e risolta. "Ne abbiamo sistemati circa una sessantina nei Cas, man mano che si liberavano i posti. Lì hanno trovato collocazione sia quelli ospitati nei locali dell’arcidiocesi grazie al cardinale Lojudice, sia gli altri accolti dal Comune attraverso la Croce rossa. Dopo momenti difficili, con una presenza incontrollata dove comunque non era mancata la risposta, siamo riusciti a ricondurre la materia entro i canoni esatti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

