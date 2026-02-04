Gioielliere che uccise rapinatori in fuga le motivazioni della condanna | Non fu legittima difesa

La Corte ha condannato Mario Roggero per aver ucciso due rapinatori in fuga. Secondo i giudici, non si può parlare di legittima difesa perché, al momento degli spari, i rapinatori avevano già smesso di agire minacciosamente. Roggero aveva inseguito i ladri e aperto il fuoco, ma la sentenza sottolinea che la loro azione non rappresentava più una minaccia. La decisione ha suscitato molte polemiche e ora si attende il verdetto definitivo.

Secondo le motivazioni della sentenza di condanna nei confronti di Mario Roggero "non si può invocare la legittima difesa per il gioielliere che inseguì e uccise due rapinatori perché, al momento degli spari, la loro azione era totalmente conclusa".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Mario Roggero Gioielliere uccise due ladri che tentavano di rapinarlo, niente legittima difesa: le motivazioni della condanna La Corte di assise di appello ha confermato la condanna a quasi 15 anni di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nel 2021 sparò contro tre rapinatori, uccidendone due. Uccise i rapinatori in fuga, chiesti 17 anni per Mario Roggero. “Fu illegittima vendetta, non legittima difesa” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Mario Roggero, gioielliere uccise due rapinatori: condannato a 14 anni in appello. Ultime notizie su Mario Roggero Argomenti discussi: Gioielliere che uccise rapinatori, Corte: Legittima difesa solo se aggressione in corso; Sparò e uccise due rapinatori in fuga: Ecco perché Mario Roggero è stato condannato; Uccise due rapinatori, il gioielliere di Grinzane condannato anche al risarcimento milionario; Mario Roggero, il gioielliere che uccise i rapinatori dovrà risarcire i loro parenti: 3 milioni di euro di danni. Aperta una raccolta fondi. Gioielliere che uccise rapinatori in fuga, le motivazioni della condanna: Non fu legittima difesaSecondo le motivazioni della sentenza di condanna nei confronti di Mario Roggero non si può invocare la legittima difesa per il gioielliere che ... fanpage.it Il gioielliere che uccise due ladri è stato condannato a 14 anni e 9 mesi, per i giudici non fu legittima difesaPubblicate le motivazioni della condanna a Mario Roggero: per i giudici nessuna legittima difesa, spari avvenuti quando il pericolo era cessato. blitzquotidiano.it "Non si può invocare la legittima difesa", così il gioielliere di Mario Roggero è stato condannato anche in appello. Secondo i giudici di secondo grado, quando il gioielliere di Grinzane Cavour sparò e uccise due rapinatori "l'azione era totalmente conclusa". htt - facebook.com facebook Gioielliere uccise i rapinatori a Grinzane, le motivazioni della condanna: “Non era in pericolo” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.