Investito sulle strisce pedonali da un’auto in corsa è caccia al pirata
Un uomo di 62 anni è stato investito da un’auto che viaggiava a forte velocità mentre attraversava sulle strisce pedonali in via dei Confini a Campi Bisenzio, sabato sera. La vettura non si è fermata e ora le forze dell’ordine cercano il conducente fuggitivo. La polizia ha già avviato le indagini, mentre il pensionato è stato portato in ospedale con ferite lievi.
Un uomo di 62 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando le strisce pedonali. L’incidente è accaduto nella serata di sabato 14 febbraio scorso in via dei Confini a Campi Bisenzio. Al momento sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Signa perché, secondo alcune segnalazioni, il conducente alla guida non si sarebbe fermato a soccorrere la vittima. Il sessantaduenne è stato trasportato in codice arancione a Careggi per alcune fratture riportate, non sarebbe in pericolo di vita. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Prima investito sulle strisce da un'auto pirata, poi schiacciato da un altro mezzo: 79enne gravissimo
Un grave incidente si è verificato nel quartiere di Albaro a Genova, coinvolgendo un'anziana di 79 anni.
Avellino, auto pirata investe due cani sulle strisce pedonali: indaga la Polizia
A Avellino, un’auto pirata ha investito due cani mentre attraversavano sulle strisce pedonali con la loro proprietaria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Imola, pedone investito sulle strisce: polizia locale e ambulanza sul posto; Sassari, pedone investito sulle strisce pedonali in via Predda Niedda; Migliorano le condizioni del 12enne investito sulle strisce pedonali a Caprino; Investito sulle strisce pedonali. Un 26enne finisce all’ospedale.
Investito sulle strisce pedonali. Un 26enne finisce all’ospedaleIl ragazzo, in via Pisacane all’altezza del ponte vecchio del Santerno, è stato travolto da una Toyota. Nell’impatto è rimbalzato contro un’altra macchina sulla corsia opposta. È stato portato al Magg ... ilrestodelcarlino.it
Ragazzino di 12 anni travolto da un’auto sulle strisce pedonali nella Bergamasca: è gravissimoUn 12enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Caprino Bergamasco (Bergamo) ... fanpage.it
Studente investito dall’auto pirata, il 16enne attraversava sulle strisce: l'appello della madre x.com
Studente investito dall’auto pirata, il 16enne attraversava sulle strisce: l'appello della madre facebook