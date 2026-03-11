Scopri lo Stadio Maradona | aperture speciali per le visite del FAI

Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà aperto gratuitamente per visite organizzate dal FAI. Il sindaco ha annunciato che, dopo numerose richieste, sono previste aperture speciali durante la primavera. Le visite sono state annunciate per martedì 10 marzo 2026 alle 17:17. L’evento rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di scoprire l’impianto sportivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato 21 e domenica 22 marzo, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli apre le sue porte gratuitamente ai cittadini e ai turisti. Questo evento si colloca nell’ambito delle Giornate FAI di Primavera, offrendo un’importante opportunità per esplorare quello che è considerato uno dei monumenti più iconici della storia del calcio mondiale. Ma non si tratta solo di una semplice visita allo stadio. Questo evento rappresenta un’interessante fusione tra sport e arte. In collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano, è stato progettato un percorso che invita i visitatori a riscoprire il Maradona come un luogo d’identità culturale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

