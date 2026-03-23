Le Giornate di Primavera del FAI hanno coinvolto ad Ancona 120 studenti delle scuole superiori che hanno accompagnato oltre 3mila persone a visitare Palazzo Benincasa, la Caserma Paolini che ospita il Comando Regionale della Guardia di Finanza e la Fincantieri di Ancona. La visita alla Caserma Paolini ha permesso di scoprire, sabato e domenica, un complesso tra i più antichi della città, ma anche di visitare una parte di esso normalmente non accessibile, come gli ambienti del chiostro di San Domenico e quelli interni della Caserma Paolini, che rappresentano una parte fondamentale di grande valore storico. I luoghi di visita sono stati impreziositi dalla presenza di uniformi storiche e moto d’epoca, fornite per l’occasione dal Museo Storico del Corpo della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fai", giornate di primavera. Tremila persone per le visite

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