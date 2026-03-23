Piceno e Fermano sorridono boom di visite per le Giornate Fai

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Piceno e il Fermano si confermano fortemente attrattivi in occasione delle Giornate Fai di Primavera: tra Ascoli Piceno, Grottammare e Acquaviva Picena nei due giorni sono state registrate complessivamente 12.200 visite, con circa il 35% dei visitatori provenienti da fuori provincia e da altre regioni. Bene anche il Fermano con Villa Vitali presa letteralmente d’assalto. Un successo per l’intero territorio e grande soddisfazione per tutti i volontari, che hanno dedicato tempo e passione per rendere possibile la fruizione di luoghi inediti e solitamente inaccessibili, nonostante le basse temperature del fine settimana. Ad Ascoli le aperture della Delegazione Fai di Ascoli hanno suscitato grande interesse, con 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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