exit pool referendum il no in lievissimo vantaggio

Da qualche minuto si sono chiuse le urne per la Riforma della giustizia. E’ cominciato lo spoglio, arrivano i primi primi exit poll che darebbero in vantaggio leggermente il NO. Per Opinio Rai il no è al 4953%, il sì al 4751%. L’affluenza, vola verso il 60% IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Perché il 'no' al referendum sulla giustizia è in rimonta

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