Sondaggio YouTrend referendum giustizia No in vantaggio di 2.2 punti 51,1% sul Sì 48,9% in caso di bassa affluenza al 46,5%
Secondo un sondaggio di YouTrend, il No è avanti di 2,2 punti percentuali con il 51,1% contro il 48,9% del Sì, se l’affluenza scende al 46,5%. Se invece la partecipazione fosse più alta, arrivando al 58,5%, il Sì vincerebbe con il 52,6%, mentre il No si fermerebbe al 47,4%. La differenza tra i due scenari dimostra come la vittoria o la sconfitta del referendum possa dipendere molto dalla partecipazione degli elettori.
YouTrend ha fornito al contempo anche un dato relativo ad una possibile alta affluenza, al 58,5%. Il Sì vincerebbe con il 52,6% contro il No, che si fermerebbe al 47,4% Un sondaggio di YouTrend sul referendum per la riforma della giustizia certifica che in caso di bassa affluenza (al 46,5%) v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su referendum giustizia
Referendum Giustizia, nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto: il Sì nuovamente in vantaggio
A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, i sondaggi segnalano ancora una bassa affluenza.
Referendum giustizia: Sì in vantaggio di 5% con 52,5%, No al 47,5%, Noto: "A decidere sarà affluenza, stimata tra 34-38%" - il SONDAGGIO di Only Numbers
Il sondaggio di Only Numbers mostra il Sì avanti di circa 5 punti, con il 52,5% contro il 47,5% del No.
Ultime notizie su referendum giustizia
Argomenti discussi: Giustizia, la rimonta del No guidata dai più giovani. Nordio: Ma noi restiamo; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota; Referendum Giustizia, le possibili strade dei ricorsi dopo la conferma della data di voto; Che cosa dicono i primi sondaggi sul partito di Vannacci.
Referendum sulla giustizia, ultimi sondaggi in bilico tra Sì e No: è un testa a testaReferendum sulla riforma della giustizia: i sondaggi Ixè e Youtrend mostrano un elettorato diviso e un esito ancora incerto. tag24.it
Referendum giustizia, sondaggio Youtrend: è testa a testa tra sì e no(Adnkronos) – La partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è aperta. O così sembra, stando all’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. Nello scenario ad alta ... msn.com
Sondaggio YouTrend - Con la Lista #Vannacci (al 4,2%) calo di #FdI e #Lega di circa un punto percentuale. @ultimora_pol x.com
Sondaggio Youtrend FDI e Lega perdono un punto a testa per l'arrivo di Vannacci In calo anche i partiti minori - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.