Secondo un sondaggio di YouTrend, il No è avanti di 2,2 punti percentuali con il 51,1% contro il 48,9% del Sì, se l’affluenza scende al 46,5%. Se invece la partecipazione fosse più alta, arrivando al 58,5%, il Sì vincerebbe con il 52,6%, mentre il No si fermerebbe al 47,4%. La differenza tra i due scenari dimostra come la vittoria o la sconfitta del referendum possa dipendere molto dalla partecipazione degli elettori.

YouTrend ha fornito al contempo anche un dato relativo ad una possibile alta affluenza, al 58,5%. Il Sì vincerebbe con il 52,6% contro il No, che si fermerebbe al 47,4% Un sondaggio di YouTrend sul referendum per la riforma della giustizia certifica che in caso di bassa affluenza (al 46,5%) v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sondaggio YouTrend referendum giustizia, No in vantaggio di 2.2 punti (51,1%) sul Sì (48,9%) in caso di bassa affluenza al 46,5%

Approfondimenti su referendum giustizia

A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, i sondaggi segnalano ancora una bassa affluenza.

Il sondaggio di Only Numbers mostra il Sì avanti di circa 5 punti, con il 52,5% contro il 47,5% del No.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su referendum giustizia

Argomenti discussi: Giustizia, la rimonta del No guidata dai più giovani. Nordio: Ma noi restiamo; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota; Referendum Giustizia, le possibili strade dei ricorsi dopo la conferma della data di voto; Che cosa dicono i primi sondaggi sul partito di Vannacci.

Referendum sulla giustizia, ultimi sondaggi in bilico tra Sì e No: è un testa a testaReferendum sulla riforma della giustizia: i sondaggi Ixè e Youtrend mostrano un elettorato diviso e un esito ancora incerto. tag24.it

Referendum giustizia, sondaggio Youtrend: è testa a testa tra sì e no(Adnkronos) – La partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è aperta. O così sembra, stando all’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. Nello scenario ad alta ... msn.com

Sondaggio YouTrend - Con la Lista #Vannacci (al 4,2%) calo di #FdI e #Lega di circa un punto percentuale. @ultimora_pol x.com

Sondaggio Youtrend FDI e Lega perdono un punto a testa per l'arrivo di Vannacci In calo anche i partiti minori - facebook.com facebook