il candidato a sindaco marco donati sabato mattina al mercato di viale giotto

Marco Donati ha scelto di passare la mattina di sabato al mercato di viale Giotto ad Arezzo. Ha incontrato cittadini, scambiato due parole e ascoltato le esigenze di chi si ferma a fare la spesa. Un modo semplice per avvicinarsi alla gente prima delle prossime elezioni comunali.

Arezzo, 6 febbraio 2026 – . Alle ore 11 punto stampa. Appuntamento al gazebo all'altezza del Bar Giotto. Il candidato a sindaco Marco Donati sarà presente sabato mattina al mercato di viale Giotto, dove incontrerà cittadini tra le ore 10 e le ore 12 presso il gazebo situato all'altezza del Bar Giotto. L'iniziativa sarà un'occasione di ascolto e confronto diretto sui temi della città. Saranno inoltre presenti alcuni esponenti delle liste civiche a sostegno della candidatura.

