eta beta offre le risposte

Uno dei compiti della radio, specialmente di quella del servizio pubblico, è di raccontare la realtà dentro la realtà, ossia quegli aspetti che sono spesso decisivi nella vita quotidiana di tutti senza che ce ne accorgiamo. Eta Beta di Massimo Cerofolini (Radio 1 al sabato dalle 10.30 alle 11, con pillole dal lunedì al venerdì dalle 11.45 alle 12) realizza esattamente la missione di esplorare i riflessi di uso comune delle innovazioni tecnologiche. Lo fa con stile asciutto e molto competente, intervistando in diretta esperti della rivoluzione digitale e analizzando come le start up, ad esempio, cambino le nostre abitudini nella pubblica amministrazione, nella scuola, nel turismo, nella sanità, nell'informazione e persino nella cultura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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