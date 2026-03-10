Italservice ed Eta Beta nel segno del pari

Nel fine settimana, Italservice ed Eta Beta hanno concluso con un pareggio le rispettive partite. La squadra fanese ha pareggiato 1-1 a Gagliole, mentre Pesaro, al Pala Megabox, ha fermato sul 3-3 la Cures, che era già promossa. Nessuno dei due incontri ha visto una vittoria netta per le squadre coinvolte.

Weekend di pareggi per Italservice ed Eta Beta. I fanesi a Gagliole si devono accontentare dell'1 a 1, Pesaro al Pala Megabox blocca sul 3 a 3 la già promossa Cures. Sotto la costante spinta dei bambini della scuola elementare Carducci, a Pesaro la Cures se l'è vista brutta ma è riuscita a rimontare due gol negli ultimi dieci minuti. Nonostante le quattro pesanti assenze di Jamicic, Napoletano, Bonato e Campo l'Italservice (foto) è partita subito forte, aggredendo alta la capolista e creando diverse occasioni da gol. Gli uomini di mister Luigi Pagana sono però riusciti a passare in vantaggio solo a trenta secondi dalla fine del primo tempo, grazie a un gol del centrale Alessandro Ugolini.