Calcio a 5 | Eta Beta ko in Coppa Italia Derby all’Italservice

L’Eta Beta ha perso contro l’Italservice nel derby di Coppa Italia, giocato in casa loro. La causa della sconfitta è stata una rete decisiva segnata negli ultimi minuti. Gli ospiti sono riusciti a portare a casa la vittoria grazie a un’azione ben congegnata, mentre i padroni di casa hanno tentato di reagire senza riuscire a pareggiare. La partita si è accesa negli ultimi istanti, quando l’Italservice ha trovato il gol che ha deciso il risultato finale. La sfida si è conclusa con un risultato di 2-1.

Il derby infasettimanale di Coppa Italia se lo aggiudica l' Italservice: Eta Beta sconfitta a domicilio 2 a 1. I pesaresi non vincevano in trasferta da due mesi e in campionato erano reduci da quattro punti nelle ultime quattro. Contro i fanesi la reazione d'orgoglio. Partita maschia, controllata prevalentemente dall'Italservice. Gli uomini di mister Pagana sono infatti partiti forte concedendo poco e avvicinandosi prima al gol con il neoacquisto Maurizio Napoletano e poi segnandone due prima dell'intervallo. Marcature aperte da Alessandro Campo, glaciale sottoporta. Il laterale 2002 ha concretizzato un'ottima fase collettiva di pressing alto.