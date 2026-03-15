Francia | l’estrema destra tasta il terreno tutti i comuni al voto

In Francia, l’estrema destra si prepara alle elezioni comunali, testando il terreno in vista delle prossime sfide politiche. Nel frattempo, si diffondono notizie sui venti di guerra in Iran e sull’estensione del conflitto nel Medio Oriente, mentre nella notte tra giovedì e venerdì è stato registrato il decesso di un militare francese. Tutti i comuni del paese sono chiamati alle urne.

Elezioni comunali Rassemblement National in crescita, se conquistasse Marsiglia sarebbe un terremoto. A Parigi socialisti in testa, incognita Lione Elezioni comunali Rassemblement National in crescita, se conquistasse Marsiglia sarebbe un terremoto. A Parigi socialisti in testa, incognita Lione I venti di guerra in Iran, con l’estensione del conflitto a tutta la regione mediorientale, e la morte di un militare francese nella notte tra giovedì e venerdì, alla vigilia del primo turno delle municipali, stanno allentando l’attenzione per il voto di oggi. Ma l’appuntamento elettorale, che coinvolge tutti i 34.875 comuni francesi, che chiama alle urne 49,3 milioni di cittadini, che avranno da scegliere tra 50mila liste e 904. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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