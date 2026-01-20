La Meloni di estrema destra esiste molto a parole e poco nei fatti
La recente pubblicazione del Sunday Times evidenzia, attraverso un rapporto di medici iraniani, una grave escalation delle proteste nel paese. Secondo il rapporto, oltre 16.500 manifestanti sono deceduti e 330.000 sono rimasti feriti. Questi dati sottolineano la complessità e la gravità della situazione, richiedendo un'analisi approfondita e obiettiva delle cause e delle conseguenze di tali eventi.
Al direttore - Il Sunday Times ha pubblicato un rapporto redatto da un pool di medici iraniani, secondo cui almeno sedicimilacinquecento manifestanti sono morti e trecentotrentamila sono rimasti feriti. La maggior parte delle vittime avrebbe meno di trent’anni. Si tratta della repressione più brutale compiuta dal regime islamico dal 1979 a oggi. Ora la situazione sembra tornata sotto controllo e le impiccagioni sono riprese con buona lena. Il popolo in rivolta purtroppo non ce l’ha fatta da solo, come auspicato dal Pd. In compenso, Trump questa volta non ha violato il diritto internazionale. Viva soddisfazione nel campo largo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e i leader dell’estrema destra per lo spot elettorale di OrbánViktor Orbán avvia la campagna elettorale in Ungheria con un video che include messaggi di leader internazionali, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a sostegno del partito Fidesz.
Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e ai leader dell'estrema destra nel video a sostegno di OrbanNel video diffuso recentemente, Meloni, Salvini e i leader dell’estrema destra manifestano il loro sostegno a Viktor Orban in vista delle elezioni ungheresi del 12 aprile.
La Meloni di estrema destra esiste molto a parole e poco nei fatti - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. ilfoglio.it
Me ne frego: il modello Trump riaccende la fiamma di estrema destra, la sicurezza secondo Meloni. Il farsesco raid alla stazione Termini anti-immigrati è stato costruito come le azioni delle squadracce dell’Ice x.com
Noi li sgomberiamo, l’Università gli regala un’aula. L’obiettivo Ovviamente, “organizzare l’opposizione al Governo Meloni” in un’assemblea con tutte le sigle dell’estrema sinistra torinese, a partire da Askatasuna. Una decisione folle, incomprensibile, vergogn - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.