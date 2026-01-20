la meloni di estrema destra esiste molto a parole e poco nei fatti

La recente pubblicazione del Sunday Times evidenzia, attraverso un rapporto di medici iraniani, una grave escalation delle proteste nel paese. Secondo il rapporto, oltre 16.500 manifestanti sono deceduti e 330.000 sono rimasti feriti. Questi dati sottolineano la complessità e la gravità della situazione, richiedendo un'analisi approfondita e obiettiva delle cause e delle conseguenze di tali eventi.

Al direttore - Il Sunday Times ha pubblicato un rapporto redatto da un pool di medici iraniani, secondo cui almeno sedicimilacinquecento manifestanti sono morti e trecentotrentamila sono rimasti feriti. La maggior parte delle vittime avrebbe meno di trent’anni. Si tratta della repressione più brutale compiuta dal regime islamico dal 1979 a oggi. Ora la situazione sembra tornata sotto controllo e le impiccagioni sono riprese con buona lena. Il popolo in rivolta purtroppo non ce l’ha fatta da solo, come auspicato dal Pd. In compenso, Trump questa volta non ha violato il diritto internazionale. Viva soddisfazione nel campo largo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meloni e Salvini insieme a Netanyahu e i leader dell’estrema destra per lo spot elettorale di OrbánViktor Orbán avvia la campagna elettorale in Ungheria con un video che include messaggi di leader internazionali, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a sostegno del partito Fidesz.

