ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inizio della nuova stagione tra sole e instabilità. Con l’arrivo dell’equinozio di primavera prende ufficialmente il via una nuova stagione, ma dal punto di vista meteorologico l’avvio sarà incerto e variabile. Se la giornata di oggi sarà caratterizzata da prevalenza di sole su gran parte dell’Italia, già nel fine settimana è previsto un cambio di scenario con piogge, neve e condizioni instabili. Secondo gli esperti, un peggioramento più marcato è atteso nei prossimi giorni, con il rischio di temporali intensi e grandinate su diverse aree della Penisola. Equinozio: cosa significa davvero. Dal punto di vista astronomico, l’equinozio rappresenta un momento particolare: il Sole sorge esattamente a Est e tramonta a Ovest, illuminando in modo uniforme i due emisferi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Equinozio di primavera: sole oggi, ma in arrivo maltempo e colpo di coda invernale

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