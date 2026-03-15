Domenica 15 marzo 2026, un fronte perturbato attraversa l’Italia, portando piogge intense e nevicate abbondanti. La neve supera i 150 centimetri in alcune zone, creando disagi e modificando il paesaggio. Le condizioni meteo sono state segnalate come critiche in diverse regioni, con situazioni di emergenza in alcune aree colpite dal forte maltempo.

Un fronte perturbato sta colpendo l’Italia domenica 15 marzo 2026, portando piogge intense e nevicate abbondanti che ridisegnano il volto del territorio. Le Alpi occidentali vedranno accumuli superiori a un metro di neve fresca, mentre al Sud si formerà un vortice mediterraneo capace di scatenare rovesci diffusi su Calabria e Sicilia. I dati indicano una situazione meteorologica complessa dove la primavera è stata interrotta da un ritorno invernale deciso. La ventilazione sostenuta da scirocco accompagna le precipitazioni, creando condizioni di burrasca nel Nord-Ovest. Questa dinamica segna la fine della parentesi primaverile, aprendo la strada a correnti fredde che impatteranno su tutta la penisola dall’inizio della settimana successiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neve sopra i 150 cm: il colpo di coda invernale travolge

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