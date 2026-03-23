La tabella degli Upgrade (28-29 Marzo). Le carte partono tutte da 88 OVR, ma ecco cosa può succedere: Top 4 nel torneo: +1 OVR (diventano 89).. Top 2 (Finale): Un altro +1 OVR (arrivano a 90 ).. Vittoria Finale: Guadagnano un nuovo PlayStyle base (bianco).. 1. Nathan Aké (88) – Il Jolly Difensivo. Il difensore del City è da sempre un “idolo” del meta per la sua reattività. Ruoli++: Eccelle come Difensore centrale o Regista difensivo. Può fare anche il Terzino bloccato.. Stats: Difesa 90 e Fisico 87. Se arriva a 90 OVR, sarà uno dei mancini più forti del gioco.. Requisito: Rosa 87 + 1 TOTW.. 2. Chemsdine Talbi (88) – La Freccia da 5 Stelle. L’esterno belga è la vera sorpresa del pacchetto grazie alle 5 stelle Skill. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - ePremier League Live: 4 carte dinamiche legate ai PRO! Ecco come si uppano

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